Palazzo crollato a Miami, ancora 99 dispersi: ricerche senza sosta

Un palazzo di undici piani è crollato nella notte di giovedì a Surfside, vicino a Miami Beach, negli Stati Uniti. Il bilancio, attualmente, è di 3 morti, ma 99 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta. Le squadre stanno scavando un tunnel nel parcheggio sotterraneo per raggiungere i sopravvissuti. Finora si sono uditi alcuni rumori, ma nessuna voce.

La ricerca dei sopravvissuti al crollo del palazzo di dodici piani al numero 8777 di Collins Avenue, nella località di Surfside a Miami Beach, continua senza alcuna sosta. In totale i residenti dei 55 appartamenti interessati che mancano all’appello sono 99. Gli altri sono riusciti a fuggire a seguito della tragedia, mentre decine sono state recuperate nelle scorse ore. Le famiglie di chi abitava nell’edificio attendono con ansia notizie. Tra coloro che sono rimasti sotto le macerie anche Sophia López Moreira Bó, la sorella della first lady del Paraguay Silvana López Moreira Bó, insieme al marito e ai tre figli piccoli, nonché 20 cittadini israeliani e 19 sudamericani. Le squadre, in questi istanti, stanno scavando un tunnel in un parcheggio sotterraneo al fine di raggiungere al più presto eventuali superstiti, evitando ulteriori crolli. In via di definizione, dunque, il numero delle vittime. La Abc riporta tre morti, mentre la Cnn almeno uno. Ancora da comprendere, inoltre, le cause che hanno provocato il dramma.

Le ricerche tra le macerie del palazzo crollato a Miami

“E’ molto triste quando delle persone non sanno cosa succederà alle loro famiglie“. Così ha esordito Jose Diaz, capo del Consiglio dei commissari di Miami-Dade. “Sono disperati, vogliono sapere che cosa è successo. Noi stiamo continuando la ricerca di persone“. Le operazioni proseguono, ma con il trascorrere delle ore le speranze di ritrovare superstiti diventano sempre più flebili. Il palazzo situato a nord dei confini di Miami Beach, infatti, è crollato alle 2.00 del mattino di giovedì. Ormai sono trascorse oltre ventiquattro ore. I soccorritori cercano di raggiungere ogni angolo sotto le macerie. In questi istanti sembrerebbero essersi uditi dei colpi e dei rumori, ma nessuna voce.

Alle autorità spetterà anche il compito di chiarire le cause della tragedia. “Si è sentita una grande esplosione. Sembrava un terremoto“, hanno detto i residenti della zona. Un boato improvviso, poi le macerie. Il palazzo crollato a Miami Beach era stato costruito nel 1981 ed erano in corso dei lavori sul tetto, ma non è ancora possibile stabilire se ciò abbia influito nel cedimento.

Il sindaco: «Continuiamo a lavorare»

“Sono state rintracciate 102 persone. E’ il doppio di quanto abbiamo riportato l’ultima volta. Queste 102 persone sono in sicurezza. Ci sono ancora 99 dispersi“, ha dichiarato il sindaco Daniella Levin Cava, nel corso di una conferenza stampa tenuta sul tema. “Stiamo lavorando giorno e notte, i vigili del fuoco non trascurano nessun dettaglio“. La prima cittadina ha annunciato inoltre di avere richiesto aiuti federali tramite un decreto d’urgenza.