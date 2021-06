I nuovi casi hanno decretato forti limitazioni nella città australiana. Le restrizioni saranno valide almeno per una settimana





Sidney ha deciso un nuovo lockdown in alcune aree della città per limitare il dilagare dell’epidemia da Covid-19. In poche ore si sono registrati 65 nuovi casi e la città australiana ha decretato che le restrizioni saranno in vigore almeno per una settimana a causa di un sospetto focolaio accesosi nella zona est.

Per chi vive in quattro aree della città dovrà rimanere a casa, a meno di emergenze e casi di assoluta necessità, ovvero il recarsi al lavoro, a scuola e università, fare la spesa, dare assistenza o fare sport all’aperto e in solitaria. Ai residenti di altre sette zone è vietato lasciare l’area metropolitana per “motivi non essenziali“.

A Sidney ci sono centinaia di persone in isolamento, si teme un aumento dei casi e le autorità hanno messo in guardia dal rischio rappresentato dalla contagiosa variante Delta. Nello stato di Victoria sono state allentate le restrizioni e Melbourne è uscita dal suo quarto lockdown.

In Australia vivono circa 25 milioni di persone, dall’inizio della pandemia ha registrato poco più di 30.400 casi di Covid-19 e 910 decessi. A oggi sono state somministrate 7,1 milioni di dosi di vaccini anti-Covid.