Bitcoin, una legge permetterà che diventi una valuta legale: “Ci saranno molti benefici”

Entrerà in vigore il prossimo 7 settembre, una legge che permetterà al Bitcoin di aver corso legale in El Salvador. È l’annuncio del presidente di El Salvador, Nayib Bukele che ha inoltre precisato che “contrariamente a quanto affermato da molti, anche il dollaro continuerà ad avere corso legale” nel Paese.

Il presidente ha sottolineato che, con questa decisione, “ci saranno molti benefici” e questa legge, che consentirà al bitcoin di avere corso legale, “sarà una delle tante cose che ci aiuteranno a far andare avanti il ​​Paese”.

LEGGI ANCHE: Palazzo crollato a Miami, ancora 99 dispersi: ricerche senza sosta

Il presidente ha spiegato che questa legge “è fatta per generare occupazione e investimenti e in nessun modo colpirà i salvadoregni come hanno voluto credere i nostri avversari con la loro sporca campagna”: “hanno cercato di confondere i salvadoregni, provando a far credere che saranno colpiti da una legge che non ha altro obiettivo che quello di avvantaggiarli”.