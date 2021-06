Tenta di scattare una foto panoramica ma precipita in una scarpata e muore

Stava scattando una foto da uno dei punti più panoramici dell’isola di Lipari ma è precipitato da una scarpata e per lui non c’è stato nulla da fare.

Un uomo ha probabilmente perso l’equilibrio ed è rotolato giù per almeno cento metri. Alcuni vacanzieri hanno dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l’uomo in una zona impervia, in un’operazione durata circa due ore e viste le difficoltà è intervenuto anche un elicottero che ha recuperato il corpo senza vita.

Disposta l’autopsia

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo di 45 anni trovato dai vigili del fuoco in una scarpata nella contrada Semaforo, privo di vita. Un luogo impervio dove è stato necessario l’intervento di un elicottero per recuperare il corpo, segnalato alle forze dell’ordine da alcuni vacanzieri.

La vittima è un isolano

In un primo momento si pensava a un turista che si era recato nella panoramica località per scattare qualche foto, ma la vittima è un isolano, A.T., padre di due figli di 7 e 12 anni, che da poco si sarebbe separato dalla sua compagna. L’uomo lavorava come guardiano notturno sui traghetti per le Eolie, ma da un paio di settimane aveva perso il posto e aveva affittato una casa a Lipari, nella località di Canneto. Il corpo dell’uomo è stato segnalato alle forze dell’ordine da alcuni turisti. L’area in questione è soggetta alla caduta di massi, tanto che nel tratto di spiaggia sottostante, Praia Vinci, è vietato sostare.