Usa, arriva conferma dei 143 avvistamenti Ufo ma non vi sono prove siano alieni

Divulgato documento sugli eventi misteriosi provati da foto e video, ma non vi sono spiegazioni abbastanza convincenti sui fenomeni

Gli Usa non sanno dare spiegazioni per gli Ufo, ossia per fenomeni aerei non identificati. Il tanto atteso report del Pentagono e dell’intelligence su questo tema non dà delle conclusioni definitive ma tuttavia non esclude “attività aliena” lasciando quindi aperta l’eventualità che possa trattarsi di fenomeni extraterrestri.

I 143 fenomeni registrati, non hanno ad oggi una spiegazione. Dei 143, 21 potrebbero essere legati a esperimenti di Russia, Cina o altri Paesi con tecnologia ipersonica. Non vi sono prove che i suddetto episodi siano inerenti a programmi militari segreti statunitensi o altro.

Nonostante si tratti di un rapporto inconcludente, per la prima volta gli Usa confermano pubblicamente l’esistenza di fenomeni extraterrestri. «Dai 144 casi non ci sono indicazioni chiare che esista una spiegazione non terrestre per giustificarli, ma andremo dove i dati ci porteranno», dicono i funzionari del Pentagono che annunciano la creazione di una banca dati dedicata ai fenomeni aerei non identificati.

Lo scopo è quello di raccogliere maggiori info e dati che attualmente non vi sono, rendendo complicato il giungere a conclusioni. Ed è proprio il fatto che non si possa trarre conclusioni ad aprire la strada a nuove teorie tra coloro che sostengono l’esistenza degli Ufo.