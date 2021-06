Colf precipita dal quinto piano mentre sta lavando i vetri: morta dopo volo di 15 metri. Ecco che cosa è successo

Dramma a Milano, dove una donna di 35 anni filippina, che lavorava come colf, è morta precipitando dal quinto piano di un palazzo. La donna era collaboratrice domestica in una famiglia che abita in corso Concordia.

Mentre stava pulendo i vetri su una scala, è scivolata ed è precipitata fuori dalla finestra che affaccia sul cortile interno. La donna è morta sul colpo dopo aver fatto un volo di 15 metri. In quel momento nell’appartamento non c’era nessuno e ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa. La 35enne, non sposata, abitava in Italia in modo regolare e risiedeva a Milano da diversi anni.

Per accertare eventuali responsabilità nel decesso della 35enne, la pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Dalle prime ricostruzioni, la donna avrebbe posto la scala verso il vuoto per pulire la zona esterna del vetro della finestra, ma sarebbe scivolata e precipitata nel cortile interno dell’edificio.