Giallo ai Caraibi: rinvenuti 20 morti (di cui 2 bambini) su una barca

Trovati 20 morti, di cui due bambini su una piccola barca a largo delle isole Turks e Caicos, nella parte sud delle Bahamas

Giallo ai Caraibi dove 20 persone, di cui due bambini, sono state rinvenute morte su una piccola imbarcazione a largo delle Isole Turks e Caicos, nella parte sud delle Bahamas. Gli inquirenti stanno tentando di capire cosa sia potuto succedere.

Si stanno inoltre verificando identità e nazionalità vittime. I pescatori hanno notato la barca giovedì mattina e hanno avvertito la polizia delle Isole Turks e Caicos, subito intervenuta.

L’addetto alle comunicazioni della polizia, Takara Bain, ha detto che gli inquirenti avrebbero scartato l’ipotesi di omicidio e starebbero valutando altre piste, senza dare ulteriori info in merito.

Il commissario di polizia Trevor Botting ha detto che la barca non sembrava essere giunta dai Caraibi e le autorità hanno dubbi che la destinazione fossero le isole Turks e Caicos.

«Questo lavoro richiederà del tempo per essere completato. Qualunque siano le circostanze, questa è una situazione tragica in cui molte persone hanno perso la vita e i pensieri e le preghiere vanno a quelle famiglie che hanno perso una persona cara. Faremo tutto il possibile per identificarli e contattare le loro famiglie», ha aggiunto.

Turks e Caicos sono spesso meta per gli haitiani che tentano di scappare dalla povertà, e la zona ha costituito anche punto di snodo per i trafficanti di esseri umani. Negli ultimi mesi ad Haiti vi sono stati parecchi disordini politici e violenza da parte delle bande, tant’è che migliaia di persone si sono trovate costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Venerdì, la polizia di Turks e Caicos ha fermato una nave con 43 migranti haitiani, tra cui un bambino, nell’area dell’isola di Providenciales. Si ipotizza possa essere una barca di migranti che per ragioni ancora da chiarire non ha portato a termine la sua traversata.