Le temperature ancora troppo alte di questi giorni continuano a provocare danni. In Puglia le temperature arrivano oltre i 40 gradi. L’ anziano scomparso ieri è stato ritrovato senza vita, probabilmente in seguito ad un malore.

In provincia di Lecce, tra Botrugno e San Cassiamo, è stato ritrovato l’anziano scomparso ieri. Il corpo dell’anziano è stato ritrovato questa mattina senza vita, in località Sciarpa, ai margini della strada provinciale. L’uomo di 87 anni, C.L., era scomparso ieri da San Cassiano. Nella mattina di ieri l’anziano era uscito intorno alle 8.00 per andare in campagna per fare dei lavori. Non avendo il cellulare e non vedendolo rientrare i familiari si sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme ai carabinieri di Nociglia.

Le ricerche hanno dato esito questa mattina alle 9.30 quando è stato ritrovato il cadavere adagiato a 500 metri dalla sua automobile. La sua Fiat Punto si trovava insabbiata in un terreno adiacente a un appezzamento di sua proprietà.

Sul posto è intervenuto il medico curante che ne ha constatato la morte. E’ probabile che l’anziano abbia avuto un malore dopo che la sua vettura si è insabbiata.