Giallo sul Lago Maggiore, scompare dopo essere salito sul traghetto

Del 56enne, salito sul traghetto diretto a Intra, non si hanno più notizie da lunedì. Ritrovata la sua auto e il suo cellulare.

Da lunedì non si hanno più notizie di un uomo di 56 anni, residente ad Arona, dopo essere salito su un traghetto con la sua auto. Il traghetto, partito da Laveno Mombello, in provincia di Varese, era diretto verso Intra. Il 56enne, però, da lì non è mai sceso. Si cerca ora nel Lago Maggiore.

La scomparsa

L’allarme è scattato quando il personale Navigazione Lago Maggiore ha notato che alla fine dell’ultima corsa, alle 23:30, era rimasta una sola auto a bordo, ma del proprietario non vi era nessuna traccia. A poppa del traghetto hanno, inoltre, ritrovato un cellulare. Cellulare che.è ora nelle mani dei Carabinieri di Verbania i quali, dopo essere risaliti all’identità del 56enne, hanno dovuto informare i familiari dell’uomo.

Le ricerche

Scattate immediatamente le ricerche, martedì l’attenzione si è concentrata sul Lago Maggiore sorvolato da due mezzi della Guardia Costiera e da un elicottero dei Vigili del Fuoco. L’esito di queste prime ricerche, però, ha dato esito negativo. Nella giornata di mercoledì, invece, è stato utilizzato un robot di profondità inviato sul posto dal «V Nucleo» sub della Guardia Costiera di Genova. Grazie al robot è stato possibile esaminare i fondali. In parallelo, le squadre dei Vigili del Fuoco di Verbania e di Varese stanno passando al setaccio tutto il tratto dei lago percorso dai traghetti di linea.