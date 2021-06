L’inaccettabile mancanza di sicurezza e diritti nella logistica: fatti e testimoni

Il 18 giugno è morto Adil Belakhdim, il sindacalista travolto e ucciso da un tir, a pochi metri dall’ingresso della sede logistica della catena di supermercati Lidl a Biandrate, in provincia di Novara. Purtroppo non è l’unico caso di azione violenta di questo tipo. Così come non è l’unico caso di rivendicazione sindacale urgente all’interno del settore della logistica, stando a quanto dimostrato da un reportage dell’Agi.

L’ultimo atto di violenza ai danni dei lavoratori in protesta si è consumato oggi: durante uno sciopero alla Miliardo Yida di Pontecurone (AL) si è sfiorato un altro morto, fa sapere Si Cobas. Oggi, “poco dopo l’inizio dello sciopero, sbucando all’improvviso dalla via Emilia col suo camioncino, il responsabile interno della Miliardo Yida si è lanciato a folle velocità contro gli operai e i solidali presenti, consapevole di investirli indiscriminatamente. Ad un operaio, salvo per miracolo essendo riuscito a schivarsi grazie ai compagni, il responsabile col camioncino è passato sulla gamba”, viene riportato nel post del sindacato. Una testimonianza che mette in prospettiva quanto avvenuto il 18 giugno a Biandrate (Novara) durante una manifestazione davanti alla locale sede del grande magazzino Lidl. Adil Belakhdim, 37 anni, coordinatore di SiCobas di Novara, è stato investito da un tir durante un presidio davanti allo stabilimento: l’autista del camion, dopo un diverbio con i manifestanti, ha forzato il blocco investendo e uccidendo Adil, trascinato per circa 10 metri. Anche questo, purtroppo, non è l’unico caso di violenza verso i lavoratori in protesta.

Le proteste ci sono, ma si risponde con meno diritti e più violenza

Stando a quanto riportato da Internazionale, negli ultimi due mesi la tensione tra lavoratori e aziende è sfociata più volte in episodi di violenza. Ne è un esempio quanto avvenuto il 29 aprile alla FedEx-Tnt di Peschiera Borromeo: i lavoratori stavano protestando contro la chiusura dell’hub di Piacenza e il licenziamento di trecento operai, ma la polizia sgomberò con forza il picchetto. Oppure ne è un altro esempio quanto avvenuto il 27 maggio davanti a un altro deposito della stessa FedEx-Tnt, a San Giuliano Milanese: delle guardie private dell’azienda hanno aggredito, di notte, un gruppo di lavoratori attraverso bastoni e taser. La stessa cosa avviene il 10 giugno. Cambiano le circostanze ma la dinamica è sempre la stessa.

