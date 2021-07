Terribile incidente sull’A2, tir precipita da viadotto: morte due persone

Incidente terribile sull’autostrada A2, tra Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Due vittime nell’impatto

Terribile incidente sulla A2, tra gli svincoli di Campagna e Contursi (Salerno). Due persone sono morte nell’impatto, il conducente del tir e un’altra persona. Si sta cercando di chiarire le cause del sinistro.

Il conducente ha perso il controllo del tir che è precipitato dal Viadotto Tenza. Sul posto Anas, forze dell’ordine, 118 e Vigili del fuoco.

#Salerno, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 12:30 sull’autostrada #A2, tra Campagna e Contursi Terme, per un mezzo pesante caduto da un viadotto. Deceduti i due occupanti, squadre al lavoro per ripristinare la sicurezza sul ponte [15:30 #1luglio] pic.twitter.com/Y65CK7rJUJ

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 1, 2021