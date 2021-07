Boss usuraio arrestato: costrinse titolare di un bar a cedergli l’attività e costui si suicidò

Arrestato boss usuraio che costrinse il titolare di un bar, che gli doveva dei soldi con tassi di interesse altissimi, a cedergli la sua attività. L’uomo poi si uccise

Aveva obbligato il titolare di un bar, che gli doveva dei soldi e a cui aveva chiesto tassi di interesse elevatissimi, a cedergli la sua attività. Il commerciante, qualche tempo dopo, disperato, si è ucciso. È successo a Cava de’ Tirreni, dove G. Ferrara, 51 anni, pregiudicato, è finito in manette per ordine della Dda dopo un’inchiesta dei carabinieri di Salerno.

L’uomo è accusato di estorsione aggravata, di essersi intestato beni in modo fittizio, erogazione finanziamenti senza autorizzazione e trasferimento fraudolento beni. L’indagine è scattata nel 2019 dopo che l’uomo aveva acquisito un bar con annesso distributore di benzina, il cui proprietario si era ucciso nel 2015 per via dei debiti che aveva contratto.

Leggi anche:—>Killer stermina una famiglia, ma la figlia di 10 anni si finge morta e si salva

L’uomo aveva contratto un debito con Ferrara a condizioni usuraie, con tassi molto elevati di interesse, poi divenuto estorsione. Non riuscendo a ripagare il debito, in seguito il titolare del bar aveva contratto una scrittura privata con il boss in cui si prevedeva la cessione dell’attività a Ferrara in cambio di un versamento pari a 250 euro al mese. Il contratto sarebbe cessato alla morte di uno dei firmatari di tale scrittura privata.

Poco tempo dopo il titolare del bar si è ucciso. I carabinieri hanno sequestrato alla famiglia del boss 90mila e 500 euro, il bar-pasticceria-tabaccheria con distributore di benzina e le quote delle aziende «Tm distributori s.a.s.» e «Peccati di gola s.a.s.».