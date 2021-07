Trader milanese in carcere ad Abu Dhabi da oltre tre mesi senza un’accusa

Si trova da tre mesi e mezzo in carcere ad Abu Dhabi, Andrea Giuseppe Costantino, 49 anni, trader milanese nel petrolio. I suoi legali e la famiglia – come si legge sulle pagine milanesi del Corriere della Sera – denunciano che al momento dell’arresto non gli è stato contestato nessun reato.

Secondo quanto riferito, l’uomo, non sarebbe stato sottoposto ad interrogatori né gli sarebbero stati consegnati atti giudiziari. Al momento dell’arresto la moglie era presente in hotel ed è l’unica testimone della vicenda, a Costantino non avrebbero ancora permesso di parlare con un difensore.

L’appello disperato della moglie

“Chiedo a tutti, ancora, con tutto il cuore di aiutare me e la mia bimba a riportare a casa prestissimo Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita. Vi prego la massima condivisione! Grazie a tutti”, scrive su Facebook Stefania Giudice, moglie di Andrea Giuseppe Costantino.