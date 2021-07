Scuole, il calendario 2021/22: vacanze di Natale lunghissime. Le date

Le Regioni italiane hanno iniziato a svelare il calendario delle scuole per l’anno 2021/22. I primi a partire saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano (il 6 settembre), mentre gli ultimi quelli sulla Puglia e della Calabria, a cui si aggiungeranno probabilmente quelli della Sicilia (il 20 settembre). Tanti i ponti che allieteranno i giovani. Le modalità di ritorno sui banchi, a causa della pandemia di Covid-19 ancora in corso, ad ogni modo, non sono ben definite.

Il calendario delle scuole: via all’anno 21/22

Lezioni in classe o tramite la didattica a distanza. Con o senza mascherina e distanziamento sociale. Le modalità di avvio del nuovo anno scolastico, in attesa di avere novità sull’andamento della emergenza sanitaria legata al Covid-19, sono ancora un mistero. Le date, tuttavia, ci sono. Le Regioni, infatti, hanno annunciato il calendario delle scuole: dal primo all’ultimo giorno, senza dimenticare le tanto attese vacanze e i ponti. Una notizia senza dubbio lieta per gli studenti, in particolare, riguarda le festività da Natale all’Epifania. Il periodo lontano dai banchi si preannuncia lunghissimo, dato che il 6 gennaio cadrà di giovedì e difficilmente gli istituti decideranno di non prorogare per un altro giorno la pausa. Anche in occasione del 1° novembre 2021 e del 25 luglio 2021 – cadranno entrambi di lunedì – ci sarà un prolungamento del weekend. È andata male, invece, in occasione del 1° maggio, che cadrà di domenica. Le differenze Regione per Regione, ad ogni modo, non mancheranno.

Abruzzo

In Abruzzo le lezioni avranno inizio il 13 settembre e termineranno 8 giugno. Per il ponte di Ognissanti le scuole resteranno chiuse fino a martedì 2 novembre incluso. Natale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, con possibilità di definire in seguito un eventuale ponte. La Pasqua, invece, regalerà le vacanze dal 14 aprile al 19 aprile.

Basilicata

Anche in Basilicata il ritorno sui banchi è fissato per il 13 settembre, mentre la fine delle lezioni per l’8 giugno. Le scuole resteranno chiuse non soltanto per la festa di Ognissanti, bensì anche per la Commemorazione dei defunti. Si tornerà dunque in classe mercoledì 3 novembre.

Calabria

In Calabria, come in Puglia, invece, si ci concederà qualche ulteriore giorno di vacanza prima della campanella. Le lezioni, infatti, inizieranno lunedì 20 settembre e termineranno il 9 giugno. Anche per le scuole dell’infanzia non ci saranno anticipi. Le porte si spalancheranno soltanto il 20 settembre per terminare però il 30 giugno.

Campania

La Campania ha scelto una via di mezzo. Si tornerà sui banchi a metà mese. Le lezioni inizieranno, infatti, mercoledì 15 settembre 2021 e terminano mercoledì 8 giugno 2022. Nelle scuole dell’infanzia, però, le attività educative finiranno giovedì 30 giugno 2022. Le vacanze di Natale si svolgeranno fino a domenica 9 gennaio 2022 con rientro in classe il lunedì 10.

Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia si discosta leggermente dalle altre Regioni del Nord. La prima campanella, infatti, è fissata per giovedì 16 settembre, mentre l’ultima per sabato 1 giugno 2022.

Lazio

Il Lazio non intende perdere tempo. Le lezioni infatti inizieranno il 13 settembre e termineranno l’8 giugno 2022. Le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, salvo un ulteriore prolungamento fino al lunedì successivo, mentre quelle pasquali andranno dal 14 aprile al 19 aprile 2022.

Liguria

Gli studenti della Liguria torneranno sui banchi il 15 settembre, mentre termineranno le lezioni venerdì 10 giugno 2022. La scuola dell’infanzia, però, si concluderà il 30 giugno 2022. Anche in questo caso il ponte dell’Epifania è stato ufficialmente definito. Le maxi-vacanze di Natale finiranno domenica 9 gennaio), mentre quelle per la Pasqua saranno dal 14 al 19 aprile. Un lunghissimo ponte per la Festa della Repubblica, inoltre, sarà concesso da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno.

Molise

Anche in Molise si torna a scuola mercoledì 15 settembre e si finisce mercoledì 8 giugno 2022. Le scuole dell’Infanzia, però, anche in questo caso chiuderanno il 30 giugno.

Piemonte

In Piemonte, come nelle altre regioni circostanti, il ritorno in classe è fissato per lunedì 13 settembre, mentre l’ultimo giorno sarà mercoledì 8 giugno 2022. Anche in questo caso per Natale è stato ufficializzato il maxi-ponte, con la ripresa delle lezioni fissati a lunedì 10 gennaio 2022. A Carnevale istituti chiusi del 26 febbraio al 1° marzo.

Puglia

La Puglia, come la Calabria, è la Regione in cui si è deciso di rinviare maggiormente a oltranza l’inizio del nuovo anno scolastico. Il ritorno sui banchi, infatti, è in programma lunedì 20 settembre, mentre il termine delle lezioni è giovedì 9 giugno 2022, ma per la scuola dell’infanzia sarà il 30 giugno 2022. A Natale, anche in questo caso, scuole chiuse fino a domenica 9 gennaio 2022.

Toscana

Le scelte della Toscana, invece, non sorprendono. Inizio delle lezioni in programma a metà mese, ovvero mercoledì 15 settembre, e termine il venerdì 10 giugno 2022, ma per la scuola dell’infanzia sarà il 30 giugno.

Trento e Bolzano

A Trento, come nelle altre Province del Nord, la prima lezione sarà lunedì 13 settembre 2021, mentre l’ultima venerdì 10 giugno 2022. A Natale scuole chiuse fino a domenica 9 gennaio 2022, per Carnevale lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022.

La Provincia autonoma di Bolzano, invece, sarà la prima a suonare la campanella in tutta Italia. Dato che le condizioni meteorologiche lo consentono, infatti, si comincerà lunedì 6 settembre e si finirà giovedì 16 giugno. Lunghe vacanze di Carnevale da sabato 26 febbraio a domenica 6 marzo. Anche in questo caso, inoltre, maxi-ponte di Natale: si torna in classe lunedì 10 gennaio.

Valle d’Aosta

Nessuna novità neanche per la Valle D’Aosta. Lezioni al via lunedì 13 settembre, con fine prevista l’8 giugno 2022. Anche in questo caso le vacanze di Natale si estenderanno fino a domenica 9 gennaio 2022, mentre quelle di Carnevale soltanto lunedì 28 febbraio e martedì 1 °marzo.

Veneto

In Veneto l’inizio dell’anno scolastico sarà scaglionato in base all’età degli studenti. Lunedì 13 settembre rientreranno in classe i bimbi delle scuole dell’Infanzia, delle elementari e delle medie. Qualche giorno di riposo in più, invece, per i ragazzi delle scuole superiori, che torneranno in classe giovedì 16 settembre. Ultimo giorno di scuola, dunque, in programma mercoledì 8 giugno 2022 per elementari e medie, mentre venerdì 10 giugno per le superiori. Il 30 giugno chiuderanno le scuole dell’Infanzia. Anche in questo caso vacanze di Natale lunghe, con il rientro fissato lunedì 10 gennaio. A Carnevale scuole chiuse fino al mercoledì delle Ceneri (2 marzo 2022).

Sicilia e Sardegna

La Sicilia e la Sardegna non hanno ancora reso ufficialmente note le date del calendario delle scuole. La bozza per l’anno scolastico 2021-2022, tuttavia, c’è. La volontà dei governatori delle due isole sembrerebbe quella di far slittare il ritorno sui banchi dopo metà settembre, andando dunque oltre il classico 10 settembre. È probabile, dunque, che ci si allinei alle altre del Sud, che hanno fissato la prima campanella al 20 settembre. Da definire, invece, la data della fine delle lezioni.