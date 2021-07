Il critico Andrea Diprè risulta scomparso da giorni sui social. Ma l’amica scopre che è stato arrestato in Germania. Ancora una volta il noto personaggio finisce nei guai

L’ex avvocato e giornalista Andrea Diprè sembra sia stato arrestato in Germania a causa di alcune pendenze penali. Non è la prima volta che si ritrova in un caso del genere. A causa dei suoi filmati pornografici non è il primo scontro con le autorità giudiziarie. Diprè, infatti, in passato è stato radiato da entrambi gli albi di appartenenza per i suoi comportamenti non conformi alle professioni ricoperte. Al momento però, ancora non sono noti i motivi che hanno portato all’arresto di Andrea Diprè.

A darne la notizia è stata anche la sua amica Isabhell, mistress e streamer di Twitch: “È sparito da 3-4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito – ha detto al portale MOW – Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato”. Infine ha aggiunto: “Ci stiamo già attivando per trovare un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso”.

Da una prima ricostruzione, sembra che Diprè abbia varcato i confini nazionali per motivi di lavoro, quando le autorità lo hanno posto in stato di arresto. L’ex fidanzato di Sara Tommasi, sparito per qualche giorno dai social, ha fatto preoccupare la sua amica e influencer Isabhell e il suo entourage ha subito contattato le autorità tedesche che hanno riferito di averlo arrestato.

Diprè, nonostante il suo trasferimento a Praga, ha mantenuto i contatti con l’Italia tramite i social network. Al momento non è dato sapere neanche in quale città della Germania si trovi.