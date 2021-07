Bollettino coronavirus 4 luglio: 808 contagi, 12 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 932. Sono invece 12 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 22

Sono 141.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 228.127. Il tasso di positività è allo 0,57%, in leggera crescita rispetto allo 0,4% di ieri.

Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva: sono 197, con un calo di 7 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 7, mentre ieri erano stati 2. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.364, in calo di 30 unità rispetto a ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.263.317, i morti 127.649. I dimessi ed i guariti sono invece 4.091.004, con un incremento di 1.706 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 44.664 in calo di 912 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 43.103 persone (-875).

Le Regioni

In Emilia-Romagna 52 nuovi casi e nessun morto

Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 11.916 tamponi. Non si registrano decessi e il numero dei pazienti ricoverati è stabile rispetto a ieri: sono 22 in terapia intensiva e 161 negli altri reparti Covid. Fra i nuovi casi di positività, 13 sono asintomatici. L’età media è di 35,6 anni. Parma, con 13 casi, rimane la provincia con il numero più elevato. Prosegue la campagna vaccinale, che si avvia verso i 4 milioni di dosi somministrate e un milione e mezzo di persone che hanno completato il ciclo.

In Toscana 49 nuovi casi, età media 32 anni, un decesso

I ricoverati sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno). In Toscana sono 49 i nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il totale a 244.484 dall’inizio dll’emergenza sanitaria sa coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.042 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.689 tamponi molecolari e 5.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.138 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 85 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 49 nuovi positivi odierni è di 32 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 45% tra 20 e 39 anni, 20% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Nessun decesso in Piemonte, è 6/o giorno consecutivo

Nessun decesso da Covid, in Piemonte, per il sesto giorno consecutivo. Lo segnala l’Unità di crisi regionale, che comunica 40 nuovi casi di persone positive, lo 0,4% dei 11.421 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 17 (42,5%). Sono dieci i pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, 94 negli altri reparti (-3), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 673. Dall’inizio della pandemia, dunque, i decessi restano 11.696, mentre i casi di positività registrati sono 367.072 e 354.599 i guariti (17 in più rispetto a ieri).

Puglia, 25 casi su 3.710 test, 2 morti, lieve calo attuali positivi

Sono in calo i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una diminuzione dei test. Dopo diversi giorni senza decessi, oggi se ne registrano due. Crescono ma in modo lieve i nuovi guariti e, pertanto, gli attuali positivi decrescono in modo quasi impercettibile. In leggera flessione i ricoverati. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi, su 3.710 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 25 contagi: 4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Ieri i nuovi casi erano 47 su 6.269 test. Oggi sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi. Ieri erano zero. In tutto hanno perso la vita 6.644 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.698.172 test. Sono 244.192 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.165 (+27). I casi attualmente positivi sono 2.660 mentre ieri erano 2.664 (-4). I pazienti ricoverati sono 118 mentre ieri erano 123 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 253.496 così suddivisi: 95.216 nella provincia di Bari; 25.598 nella provincia di Bat; 19.830 nella provincia di Brindisi; 45.172 nella provincia di Foggia; 26.998 nella provincia di Lecce; 39.500 nella provincia di Taranto; 815 attribuiti a residenti fuori regione;367 provincia di residenza non nota.

