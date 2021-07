Arresti e perquisizioni in varie province per bancarotta fraudolenta di farmacie. Realizzavano ingenti profitti mandando in bancarotta le farmacie. Completata l’operazione “Finfarma” dei Nas.

I Carabinieri del Nas hanno condotto le operazioni in varie province: Milano, Roma, Pescara, Latina, Rieti e Ascoli Piceno. Con in supporto dei Nas e Comandi Provinciali competenti per territorio, i carabinieri hanno proceduto all’esecuzione di misure cautelari e di decreti di perquisizione nei confronti di un sodalizio criminale. Il gruppo era dedito a realizzare ingenti profitti illeciti mediante l’accaparramento di farmacie in tutto il territorio nazionale. Una volta rilevate le farmacie ne provocando il dissesto finanziario tramite l’acquisizione di finanziamenti e altre risorse economiche successivamente oggetto di distrazione.

LEGGI ANCHE: Brusaferro: “Serve monitoraggio rigido, discesa dei contagi si è fermata”

Gli esiti dell’operazione saranno comunicati nella conferenza stampa delle 11 presso la sede del Nas Carabinieri di Milano.