Aggredisce e accoltella quattro persone, poi cerca di uccidersi

Attimi di follia quest’oggi ad Atene quando un uomo ha aggredito quattro persone accoltellandole per poi cercare di togliersi la vita.

L’aggressore è stato bloccato dalla polizia, attualmente è ricoverato sotto sorveglianza. Le vittime dell’aggressione non sono in pericolo di vita, stando a quanto emerso da fonti delle squadre di emergenza intervenute in soccorso dei feriti. Secondo i media ellenici l’assalitore soffrirebbe di instabilità mentale e tossicodipendenza.