Bimba di 5 anni annega in piscina: i capelli incastrati nel bocchettone

Tragedia a Trabia, in provincia di Palermo. Una bambina di cinque anni, ieri pomeriggio, è annegata in una piscina installata nel giardino della propria abitazione. Al momento dell’incidente, in base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che i genitori – il papà è un sindacalista della Uil molto noto nel palermitano – non fossero presenti. La prima a soccorrerla sarebbe stata la nonna, che era in casa. Inutile, tuttavia, la corsa all’ospedale più vicino. La piccola, infatti, è arrivata priva di vita al pronto soccorso di Termini Imerese. I medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La Procura adesso sta indagando sulla dinamica dei tragici fatti. L’area esterna della villetta in cui la famiglia risiede è stata posta sotto sequestro e quest’oggi verrà effettuata una perizia. Il corpo della vittima, invece, dopo una prima ispezione è stato restituito ai suoi cari per le esequie. L’autopsia non sembrerebbe essere necessaria.

La dinamica dell’incidente in piscina

La bambina di cinque anni, in base ad una prima ricostruzione, stava nuotando nella piscina situata nel giardino dell’abitazione quando sarebbe rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone dell’impianto di depurazione. Inutili i tentativi di liberarsi. La piccola sarebbe stata trascinata giù, fino a perdere conoscenza. Quando la nonna si è accorta di ciò che era accaduto era ormai troppo tardi. La giovanissima vittima è arrivata in ospedale già morta. L’ipotesi più accreditata, dunque, al momento è che si sia trattato di un drammatico incidente. Le indagini, condotte dai Carabinieri della compagnia di Termini Imerese, ad ogni modo, proseguiranno nei prossimi giorni al fine di chiarire eventuali responsabilità.