Previsioni Meteo DOMANI giovedì 8 | cieli coperti

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 8 luglio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi nel corso della giornata. Al centro addensamenti in aumento. Al sud previsto sereno con possibili nuvole. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 8 luglio

Nord:

Molte nubi compatte già dal mattino su regioni occidentali, Lombardia settentrionale, Trentino-alto adige e nord Veneto con rovesci e temporali da sparsi a diffusi e cielo sereno o velato altrove; nel pomeriggio estensione di copertura e precipitazioni alle restanti zone di Lombardia e veneto con coinvolgimento serale anche di Emilia e Friuli-venezia giulia, con fenomenologia anche intensa attesa su aree piemontesi, lombarde e del triveneto.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità medio-alta a tratti estesa, con qualche addensamento più significativo atteso sulla toscana settentrionale; a tale copertura potranno associarsi locali deboli piovaschi che interesseranno tra mattina e pomeriggio aree appenniniche; seguirà una generale attenuazione della nuvolosità con ampi rasserenamenti durante le ore serali.

Sud e Sicilia:

Prevalenza di bel tempo con qualche annuvolamento serale basso e stratiforme, comunque limitato alla porzione più occidentale dell’isola.

Temperature:

Minime stazionarie su nord-ovest, Lombardia, Emilia e Sardegna occidentale; in lieve rialzo sul resto del paese; massime in sensibile diminuzione sulla Sardegna, meno marcato su Valle d’aosta, Piemonte, nord Lombardia, appennino emiliano-romagnolo, Umbria, nonché su Calabria e Sicilia tirreniche; in aumento su bassa toscana, marche, coste laziali, Molise e restanti zone delle regioni ioniche, con condizioni di onda di calore su Puglia, Basilicata ed entroterra siciliano.

Venti:

Da moderati di maestrale sulla Sardegna e dai quadranti meridionali sul restante centro-nord; deboli variabili al meridione; regime di brezza lungo le coste.

Mari:

Mossi i mari attorno allaSardegna ed il mar Ligure, con moto ondoso in intensificazione a molto mosso su quest’ultimo, nonché su mare e canale di Sardegna; generalmente poco mossi i restanti bacini.