Scontro in autostrada nella notte, motociclista perde la vita

Continua ad aumentare il numero di vittime della strada: nella notte a Roma, un motociclista muore durante un violento scontro sulla A1, nella Diramazione Roma Nord. Autostrade per l’Italia ha riaperto il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Ennesimo incidente stradale, quello avvenuto questa notte nella Capitale. Secondo quanto si apprende dall’ufficio stampa di Autostrade per l’Italia, a perdere la vita è stato un motociclista. Poco dopo le ore 6:00 di questa mattina, sulla D18 Diramazione Roma Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Castel Nuovo di Porto e Settebagni, in direzione del Grande Raccordo Anulare: tratto che era stato chiuso, verso le ore 3:30 circa, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 17. Un scontro violento, questo, che ha visto coinvolti un mezzo pesante, un furgone, un’auto e una moto.

Aumenta il numero di vittime della strada

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenute le forze dell’ordine, impegnate ad effettuare tutti i rilievi di rito. Con la riapertura del tratto stradale, al momento la circolazione è possibile in entrambi i sensi di marcia, e non vengono registrate turbative al traffico locale. Il sinistro mortale, tuttavia, è l’ultimo di una serie di incidenti che vedono come palcoscenico le strade di Roma – con cinque vittime in soli sei giorni.

Già nella giornata di ieri, infatti, un altro motociclista ha perso la vita a causa di uno scontro frontale con un furgoncino, avvenuto nelle ore serali sulla via Cassia Nuova (zona Tomba di Nerone). E sempre ieri, a consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine di Tivoli è stato l’uomo che era volante della Jeep Renegade. La stessa auto che lunedì sera, verso le ore 23:00 in largo Bratislava, all’imbocco della galleria Giovanni XXIII, ha travolto e ucciso il 28enne Andrea Soldani, mentre era in sella della sua Kymco Agility.