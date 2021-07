Senato, con 178 sì è arrivato il via libera al voto per i 18enni

Con 178 sì, 15 no e 30 astenuti è passata la riforma costituzionale che darà ai 18enni il diritto di voto per eleggere i senatori.

Il Senato ha deciso di approvare la riforma costituzionale che dà la possibilità a chi ha compiuto 18 anni il diritto di voto per eleggere il Senato. Il via libera arriva alla quarta lettura conforme alla Camera. La riforma è passata con 178 sì, 15 contrari e 30 astenuti. L’approvazione quindi non è arrivata all’unanimità.

La riforma sarà promulgata fra tre mesi e, tale decisione fa cadere a tutti gli effetti quanto stabilito dall’articolo 58 della Costituzione. L’articolo citato, infatti, stabilisce che «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età». Adesso, quindi, tutti gli elettori potranno eleggere i senatori. Saranno circa 4 milioni in più le persone impegnate nell’elezione dei Senatori.