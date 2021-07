A Sannicarndro di Bari un uomo di 55 anni colpisce moglie con mattarello e la prende a pugni. La donna, sotto shock, ha riportato lesioni.

Un uomo colpisce la moglie con un mattarello e la prende a pugni. I vicini di casa, preoccupati per le urla provenienti dall’abitazione, avvisano i carabinieri. La pattuglia rintraccia la donna per strada in uno stato di shock e di agitazione. E’ accaduto a Sannicandro di Bari. L’uomo, un 55enne, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna ha riportato una tumefazione all’occhio destro, riconducibile al colpo di mattarello e le labbra gonfie e contuse a causa dei pugni ricevuti dal marito. Successivamente è stata curata dalla guardia medica di turno, dove i medici le hanno diagnosticato ematomi e traumi contusivi in varie parti del corpo.

Entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato il marito. Era apparentemente calmo e ha tentato di sminuire il fatto, giustificandolo quale ennesima discussione. La causa, secondo lui, era stato l’atteggiamento della moglie. Dalle indagini, i carabinieri hanno scoperto precedenti specifici. L’uomo, infatti, già in passato aveva commesso violenze. Per questo motivo, era stata emessa la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.