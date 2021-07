Mangiare cibo quasi scaduto: è questa la nuova tendenza tra i più giovani

Il cibo prossimo alla scadenza viene venduto al prezzi molto più bassi e questo permette non solo di risparmiare ma anche di evitare sprechi.

Sono tanti i giovani che, in Cina, fanno la spesa in un determinato giorno della settimana per trovare il cibo a prezzi più bassi. Ci sono, infatti, dei negozi che vendono cibo prossimo alla scadenza a prezzi stracciati e sono soprattutto gli studenti ad approfittare di questa iniziativa. È questa la nuova tendenza tra i più giovani che permette loro di risparmiare.

La nuova tendenza

I negozi che vendono cibo quasi in scadenza sono aumentati considerevolmente. Basti pensare che HotMaxx è «il negozio più frequentato nel centro di Hefei. Serve più di 1000 persone al giorno durante l’alta stagione e molti sono clienti abituali» racconta il signor Zhou. «Non mi importa molto della data, l’importante è che io riesca a mangiare il prodotto prima della scadenza» dice Wu, studentessa universitaria di 19 anni. «Di solito, questi prodotti quasi scaduti vengono venduti con uno sconto del 50%-70% rispetto al prezzo di mercato. – continua – E molti di questi alimenti sono di grandi marche».

Una pratica che risponde anche all’esigenza di evitare lo spreco di cibo. La Cina, infatti, si trova a dover gestire lo spreco di cibo soprattutto nel settore della ristorazione. «Quello che compro riduce gli sprechi e protegge l’ambiente . – aggiunge la studentessa Wu – Un aspetto molto positivo!». La vendita di cibo quasi scaduto ha finito inevitabilmente a sollevare la questione della sicurezza alimentare. Gli esperti, da questo punto di vista, sostengono che le persone non corrono alcun rischio. Non si tratta di cibo andato a male, quindi è ancora buono da mangiare. Anzi, viene vista come una buona pratica «per aiutare a prevenire spreco di risorse» e «che dovrebbe essere incoraggiata».