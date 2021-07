Star di Tik Tok pubblica l’ultimo video e poi si suicida: aveva solo 19 anni

Il gesto estremo della TikToker Caitlyn Loane, australiana. Si è uccisa dopo aver pubblicato un ultimo video. Il dolore dei familiari

Caitlyn Loane, star di Tik Tok, si è suicidata a soli 19 anni. La ragazza, australiaba, era un’agricoltrice che raccontava sui social la vita nelle aree rurali. Si è uccisa dopo aver pubblicato un ultimo video, che qualcuno ha definito inquietante. In questo filmato, prima del gesto estremo, Caitlyn mostra un fotomontaggio della vita del contadino e c’è una canzone che dice: «Quanto lontano guideresti per la ragazza dei tuoi sogni?». Nella didascalia appare: «Che ne dici di Tasmania?». «Le parole non possono descrivere la nostra perdita», hanno detto i familiari, come riporta il Daily Mail.

La ragazza era molto seguita sul social e condivideva momenti della sua vita da agricoltrice in Tasmania. Il suo account era seguito da più di 50mila follower. «Il suo sorriso illuminava la stanza», ha detto la madre Richele Loane, «non aveva paura di sporcarsi le mani, in alcune foto ha il fango fino alle ginocchia».

Caitlyn Loane progettava di gestire la fattoria del suo papà quando sarebbe divenuta più adulta, ma si è tolta la vita, inspiegabilmente e così ha infranto il suo sogno per sempre. «Era una giovane donna adorabile e pazza, un membro inestimabile della nostra famiglia. Le parole non possono descrivere la nostra perdita», le parole del padre che non ha specificato le cause del decesso.