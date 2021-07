Orso assale una donna trascinandola fuori dalla tenda e la sbrana: ucciso dopo 3 giorni

La donna stava facendo un viaggio in bicicletta con gli amici, l’orso pesante 180 kg ha lasciato tracce di Dna ed è stato possibile abbatterlo

Un orso ha ucciso una donna che si trovava in campeggio nella sua tenda. È accaduto a Ovando, nel Montana (Usa). L’orso aveva trascinato Leah Davis Lokan, infermiera di 65 anni della California, fuori dalla tenda in cui alloggiava, per poi sbranarla.

È scattata immediatamente una caccia all’orso durata tre giorni, al termine dei quali lo hanno rintracciato e abbattuto.

L’orso pesava 180 kg e lo hanno ritrovato grazie alle tracce di Dna lasciate nel luogo in cui si è consumato il dramma. La donna stava facendo un viaggio in bici con gli amici e si era accampata nel retro di un ufficio postale. A dare la notizia Sky News e altri media.