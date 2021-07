Italiano linciato in Honduras: 5 gli arresti, lo hanno ucciso con pietre e machete

Sono cinque le persone arrestate in Honduras per il linciaggio di Giorgio Scanu. Questo secondo quanto riferito dalla stampa locale, che parla anche di un ordine di cattura per altri 4 sospetti.

Secondo quanto riferito dal quotidiano “La prensa”, i quattro sospetti trasferiti nel carcere di Choluteca, nel sud del Paese, sono Manuel Moreno Guillen, Oscar Ivan Erazo, Carlos Roberto Maldonado, Cristian Paul Merlo, tutti accusati dell’assassinio di Scanu e del successivo incendio della sua abitazione. All’aggressione ed al linciaggio del connazionale, accusato di aver ucciso un vicino di casa, hanno partecipato circa 600 persone, nel quartiere di Los Mangos, a Yusguare. L’udienza nei confronti degli arrestati è stata fissata per giovedì 15 luglio alle 13.

Il cadavere di Scanu si trova nell’Istituto di medicina legale di Tegucigalpa, dove la famiglia attende la consegna del corpo, che sarà poi cremato.