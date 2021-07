I lavoratori della Gkn scrivono alla Nazionale: “Tifate per noi”

Sono 422 i lavoratori che sono stati licenziati nei giorni scorsi, tramite un e-mail. Una comunicazione drammatica, giunta in un modo discutibile. L’azienda è impegnata nel settore componenti per auto, e da tempo è in crisi, è di proprietà del gruppo inglese Melrose

Una lettera alla Nazionale italiana in cui i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), multinazionale di proprietà del fondo di investimento inglese Melrose che ha sede a Londra, chiedono solidarietà. L’hanno scritta i 422, tra operai e impiegati dell’azienda, a cui nei giorni scorsi è stata comunicata l’imminente chiusura dello stabilimento.

La lettera

“Siamo 422 tra operai e impiegati che sono in lotta per difendere il proprio posto di lavoro – questo quanto si legge nella lettera -. Tutto ciò avviene per puri motivi speculativi perché la nostra azienda, in realtà, non ha alcun problema produttivo né industriale rilevante” e il tutto avviene quindi “senza motivo nè preavviso”.

“Oggi anche noi, come tutti gli italiani, tiferemo per voi. Vi scriviamo perché crediamo che anche voi possiate tifare per noi, per il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Per questo speriamo nella vostra solidarietà” scrivono ancora i lavoratori che indicano come anche “un piccolo gesto, sarebbe per noi un grande aiuto per affrontare la nostra partita. Una partita che sarà lunga e difficile e che speriamo si concluda con una vittoria. Che sia catenaccio e contropiede oppure Tiki Taka, lotteremo fino alla fine per il nostro risultato. Forza azzurri” concludono i lavoratori di Gkn.