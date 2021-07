Stamattina a Ostia sulla Cristoforo Colombo un terribile incidente ha travolto quattro persone. Un auto non si ferma al semaforo, morto un ragazzo. Altri tre in codice rosso

Alle 6.15 di questa mattina è avvenuto uno schianto mortale tra due auto. Il terribile incidente è avvenuto tra via del Canale della Lingua e l’intersezione con via Cristoforo Colombo, a Ostia. Due auto, una Smart for four e una Ford ka si sono scontrate. Un ragazzo è morto e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma X Gruppo Mare.

Le forze dell’ordine stanno ancora accertando l’identità del ragazzo deceduto a seguito dell’impatto. Altre 3 persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia e successivamente trasferite al San Camillo. Sia la vittima che i 3 feriti si trovavano a bordo della Smart, che percorreva la direzione Roma e a seguito dell’impatto con l’altra auto, si è schiantata contro un albero. Mentre la donna conducente della Ford Ka, proveniente da via del Canale della Lingua, non ha riportato ferite ma, dolorante, è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici del caso.

Tragico incidente a Ostia, probabile mancato rispetto del semaforo rosso

Sul posto, oltre la pattuglia che sta procedendo ai rilievi, sopraggiunte altre 4 unità dei caschi bianchi per la provvisoria chiusura della corsia centrale della Via C. Colombo e per le conseguenti deviazioni del traffico. La strada verrà riaperta al termine dei rilievi scientifici, tuttora in corso, da parte degli agenti del X Gruppo, diretti dal Dirigente Guido Càlzia, che sono al lavoro da questa mattina per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi, a provocare lo scontro sarebbe stato il mancato rispetto di un semaforo rosso.