Rave party senza autorizzazione: 9 Daspo e tre avvisi orali

Lo scorso 24 aprile, in pieno periodo di restrizioni, circa 100 giovani avevano preso parte a un rave party non autorizzato

La notte dello scorso 24 aprile, in piena fase di restrizioni anti Coronavirus, un centinaio di giovani avevano preso parte a un rave party non autorizzato. La polizia li aveva sorpresi dopo mezzanotte nella periferia di Caltanissetta in una zona del demanio forestale. Gli agenti, dopo che in molti si sono dileguati, hanno fermato e identificato 20 persone, provenienti da diverse parti dell’isola, denunciandole per invasione terreni aggravata.

Durante il sopralluogo la scientifica aveva rinvenuto una postazione DJ con mixer e diffusori sonori, mini bar attrezzato per somministrare alcolici e un gruppo elettrogeno cui erano collegate le suddette attrezzature. Gli agenti sequestrarono contro ignoti anche diverse quantità di stupefacenti, lasciate a terra nella fuga: 33 pasticche di ecstasy, poi marijuana e hashish. I poliziotti hanno inoltre sequestrato marijuana e hashish a due ventenni che furono denunciati anche per detenzione per uso personale di stupefacenti.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, il questore ha emesso 9 provvedimenti Daspo e tre avvisi orali per tre cittadini di Caltanissetta che aveva preso parte al rave party abusivo.