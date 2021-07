Truffa e concussione, ai domiciliari il sindaco di Trebisacce

Le Fiamme Gialle di Sibari (Cosenza) hanno arrestato il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, e due dipendenti comunali sospesi dall’esercizio del pubblico ufficio

Le Fiamme Gialle di Sibari (Cosenza) hanno eseguito l’ordinanza di arresti domiciliari per il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, 60 anni, e sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio due dipendenti del Comune. La sospensione sarà rispettivamente di 3 e 6 mesi. L’inchiesta nasce da alcuni accertamenti dei finanzieri nell’ambito del bando di gara “Project Financing“, relativi all’assegnazione del contratto di concessione, pianificazione, costruzione e gestione dell’autostazione di Trebisacce.

In questo contesto sono emersi indizi di colpevolezza nei confronti dei suddetti indagati, tra cui il sindaco, all’epoca candidato alle elezioni regionali calabresi tenutesi il 28 gennaio 2020. Proprio durante quelle elezioni, i militari hanno appurato irregolarità nella raccolta delle firme per raggiungere il quorum per poter presentare la lista circoscrizionale di candidati di “Io resto in Calabria“, circoscrizione Elettorale Nord, a supporto di Pippo Callipo, presidente Regione Calabria.

Secondo gli investigatori, il candidato ha cercato di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni nella circoscrizione elettorale di competenza, in modo illecito, senza la presenza del pubblico ufficiale che la autenticasse. Con questo metodo ha raccolto oltre 200 adesioni (molti inconsapevoli), impiegando, solo poi, un dipendente dell’ufficio elettorale del Comune per l’autenticazione fittizia. Così ha raggiunto il quorum per presentare la lista.

Le attività delegate hanno consentito di appurare come il sindaco, dopo le elezioni (che non ha vinto), abbia poi trovato soggetti compiacenti, tutti attualmente indagati, per sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in cui i dichiaranti avrebbero attestato in modo falso di aver assistito allo scrutinio delle schede, in alcune sezioni incluse nelle circoscrizioni dei comuni di Paola ed Amantea, rappresentandone la verifica di irregolarità.

Tali attestazioni venivano poi allegate al ricorso (poi ritenuto inammissibile dal giudice amministrativo) che il sindaco di Trebisacce ha presentato al Tar Calabria per ottenere, illegalmente, un provvedimento che disponesse un nuovo conteggio dei voti e quindi lo portasse a divenire Consigliere Regionale. Per predisporre l’istruttoria necessaria al suddetto ricorso e per esigenze personali, il Sindaco ha fatto uso in svariate occasioni dell’auto del Comune e impiegando in modo illecito come autista, un dipendente del suo staff al Comune che, senza permesso e senza timbrare uscita e rientro, ha portato il Comune a commettere un errore in merito alla sua presenza sul posto di lavoro, percependo in modo indebito una retribuzione per ore di lavoro di fatto non eseguite.

Durante l’inchiesta sono emersi anche gravi indizi di reato nei confronti del sindaco per una vicenda di concussione. L’uomo avrebbe infatti, per favorire un privato che occupava, in modo abusivo, una porzione demaniale del Torrente Pagliara di Trebisacce, abusando della veste di sindaco, obbligato il direttore dei lavori pubblici affidati dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino a fare una deviazione del tracciato dei lavori rispetto a quello che era previsto in progetto, minacciandolo, che se non lo avesse fatto, avrebbe fermato i lavori tramite un’ ordinanza. Per questo sono in corso 26 provvedimenti di sequestro da parte dei Carabinieri Forestale del Nipaaf per contrastate le occupazioni abusive che si verificano prepotentemente sui terreni demaniali del Torrente Pagliara.