Scontri Sudafrica, madre lancia figlia dal primo piano per salvarla [VIDEO]

Le immagini catturate da un cameraman mostrano la disperazione di una madre che lancia la figlia dal primo piano per salvarla dalle fiamme che stavano distruggendo il palazzo.

Continuano gli scontri in Sudafrica che hanno provocato almeno 45 morti e 757 arresti. La popolazione è scesa in strada per manifestare contro l’arresto dell’ex Presidente Jacob Zuma. Gli scontri hanno portato ad una vera e propria guerra civile. La disperazione della popolazione è stata catturata dalle telecamere di Thuthka Zondi, cameraman e inviato della BBC. Immagini forti che ritraggono una mamma lanciare la propria figlia dal primo piano per salvarla dalle fiamme.

La dinamica

Durman è solo una delle tante città del Sudafrica che è stata distrutta dagli scontri. In questa città, situata sulla costa del KwaZulu-Natal, un palazzo ha preso fuoco. Per questo, una madre si è vista costretta a lanciare sua figlia dal primo piano per salvarla dalle fiamme che stavano distruggendo la loro abitazione. Madre e figlia abitano al sedicesimo piano del palazzo e, notando il fumo provocato dalle fiamme, sono fuggite via per le scale. Non sono però riuscite a raggiungere il piano terra dove era stato appiccato l’incendio.

I disordini in Sudafrica hanno portato a numerosi saccheggi: a causa di uno di questi, una madre è stata costretta a lanciare la figlia da un palazzo in fiamme per salvare entrambe: stanno bene (vedi tweet successivo)@ThuthukaZ ha ripreso la scena pic.twitter.com/lZZfcvk1eR — Gianluca Di Tommaso (@gditom) July 14, 2021

LEGGI ANCHE: Scuola, 1 studente su 2 ha competenze da terza media alla Maturità

Naledi, la madre, spiega: «Tutto quello che potevo pensare era assicurarmi che mia figlia vivesse». La bambina e la madre, fortunatamente, stanno bene anche se molto scosse. I Vigili del Fuoco sono arrivati circa 20 minuti dopo che le persone presenti avevano già iniziato a soccorrere le persone muniti di scale.