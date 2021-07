Risale l’indice Rt: rischio moderato per 19 regioni, basso per due

Dai dati di monitoraggio dell’Iss emerge che l’indice Rt è risalito da 0,66 a 0,91. Rischio moderato per 19 regioni e basso solo per due

Dai dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell’ Iss-Ministero della Salute in merito alla curva contagi nel nostro Paese, che saranno presentati oggi, emerge un rialzo dell’indice Rt da 0,66 a 0,91. Nello specifico, si tratta di 19 casi su 100mila abitanti. Diciannove le Regioni a rischio moderato e due a basso rischio.

Solo due settimane fa, tutte le regioni erano a rischio basso mentre dalla scorsa settimana è cominciato un aumento dei contagi in 11 regioni. Nessuno regione oltrepassa la soglia critica di occupazione di posti letto in terapia intensiva o zona medica. Anzi, il tasso di occupazione in T.I. è del 2%, con numero di ricoverati che da 187 scende a 157.

La diffusione della variante Delta in Italia è in aumento. Tale variante sta facendo aumentare i contagi in altri Paesi in cui c’è alta copertura vaccinale, per cui va eseguito un forte tracciamento dei casi. È inoltre importante raggiungere un’alta copertura di vaccini per prevenire l’aumento di casi da Covid19.