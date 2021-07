Previsioni Meteo OGGI sabato 17 | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 17 luglio. Al nord cieli coperto con addensamenti e possibili rovesci. Al centro cieli nuvolosi e piogge sparse. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 17 luglio

Nord:

Residui rovesci nella notte su est Emilia-romagna, in miglioramento mattutino con schiarite sempre maggiori ma con nuovo aumento pomeridiano e possibili locali rovesci associati sull’appennino romagnolo; poco nuvoloso o velato sul resto del nord, con nubi in aumento sul nord-est e sul restante settore alpino e prealpino con possibili locali rovesci o temporali tra pomeriggio e prima serata sui rilievi nord-orientali.

Centro e Sardegna:

Cielo da molto nuvoloso a coperto su Marche e Abruzzo con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; nuvolosità variabile a tratti intensa sulle restanti regioni peninsulari, con isolati temporali dalla tarda mattina e fino alla prima serata su Umbria, Lazio e confinanti aree toscane; variabile anche sulla Sardegna, con locali piovaschi nella notte in prossimità delle aree costiere mentre dal mattino e fino alla prima serata brevi rovesci o temporali interesseranno il settore orientale.

Sud e Sicilia:

Locali rovesci nella notte su Molise, Puglia garganica, Campania occidentale e coste tirreniche di Sicilia e Calabria, cielo parzialmente nuvoloso sul resto del sud con nubi in generale aumento mattutino; dal tardo mattino e nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica con fenomeni localmente intensi nel pomeriggio ed in serata su Molise, Puglia garganica ed appennino campano e solo in parziale attenuazione serale.

Temperature:

Minime in calo su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica e Sicilia; in aumento su triveneto e Lombardia orientale; senza variazioni di rilievo altrove -massime in diminuzione al sud e centrali adriatiche ed in deciso aumento sul resto del paese.

Venti:

Moderati da nord-ovest su Sardegna e Sicilia in lenta diminuzione; deboli o moderati settentrionali sul resto del paese con rinforzi sulle coste del medio-alto adriatico.

Mari:

Molto mossi stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna; mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento su tirreno centrale.