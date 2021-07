Covid, ad essere ricoverati non vaccinati o vaccinati con prima dose

Ad essere ricoverati sono soprattutto non vaccinati o persone con solo la prima dose. «Senza panico: continuiamo a vaccinare» sottolinea Vaia, Direttore dello Spallanzani di Roma.

I ricoverati negli ospedali italiani per l’infezione da Covid-19 sono soprattutto persone non vaccinate o che non hanno ancora compiuto il ciclo di vaccinazione. A confermare quanto detto, non sono solo i dati riportati dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS – ma, conferme arrivano anche dallo Spallanzani di Roma.

Ricoverati i non vaccinati

Lo Spallanzani di Romal negli ultimi giorni ha mostrato un incremento di ricoveri che, però, sta pian piano diminuendo. E a proposito di questo, è intervenuto Francesco Vaia, Direttore dell’INMI di Roma, il quale spiega: «Il lievissimo incremento è dovuto all’acquisizione di pazienti di altri ospedali che stanno chiudendo i centri Covid».

I pazienti ricoverati allo Spallanzani sono persone che «non presentano particolari criticità», fa sapere Vaia. Dettaglio altrettanto importante è che si tratta di pazienti che «per la maggior parte non sono vaccinati o vaccinati con una unica dose», sottolinea il Direttore dell’Istituto di Malattie Infettive. Francesco Vaia vuole però rassicurare la popolazione e lancia un messaggio: «I nostri pronto soccorso non sono presi d’assalto. È il momento della serenità e della ragione, senza farsi prendere dal panico. Continuiamo a vaccinare» conclude.