Rappuoli su Coronavirus:«Scienza fa uscire da crisi ma in Italia servono fondi»

Il direttore scientifico di Gsk Vaccines, Rino Rappuoli, parla di scienza e finanziamenti. Ecco che cosa ha detto

Rino Rappuoli, direttore scientifico nonché responsabile di Ricerca e Sviluppo Gsk Vaccines, è stato ospite dell’incontro organizzato nell’ambito della Giornata del Ricercatore, a cura di Ics Maugeri Spa Società Benefit e patrocinato dalla Fondazione Salvatore Maugeri.

Nel suo intervento, Rappuoli ha detto:«In Italia si può lavorare agli stessi ritmi e con la stessa qualità internazionale. Servono strutture dedicate, ci sono molti ricercatori motivati ma mancano i finanziamenti e la libertà dei ricercatori di costruire laboratori competitivi. Non abbiamo niente da invidiare ai ricercatori esteri. Speriamo che in seguito a questa pandemia, con il Pnrr, si facciano investimenti in Italia per tenere e coltivare scienziati di alto livello che rendano il nostro paese competitivo».

E proprio sulla ricerca, Rappuoli (che si è trasferito all’estero dopo la laurea a Siena) fa il punto della situazione per quanto concerne l’Italia:«la scienza è importante per la salute delle persone, deve saper rispondere ai bisogni di salute ma è anche importantissima per l’economia, stiamo uscendo dalla crisi grazie alla scienza che ci ha dato i vaccini e i monoclonali in tempi record», ha chiosato.