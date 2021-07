Moratti: «Chiederemo, come Regioni, l’aumento parametro ricoveri»

La proposta è di alzare il tetto delle terapie intensive e dei ricoveri. È questo il parametro che determinerà passaggio in zona gialla.

La Regione Lombardia, in occasione della Conferenza delle Regioni, è pronta a proporre un abbassamento del parametro dell’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nei reparti Covid ordinari. Parametro che determinerò l’eventuale passaggio in zona gialla. A dirlo è Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore regionale.

La proposta

«Nella Conferenza che abbiamo a brevissimo, la Regione Lombardia porterà la richiesta di un aumento rispetto a quello che è stato previsto fino ad adesso in cabina di regia» anticipa Letizia Moratti. «La richiesta che Regione Lombardia fa – aggiunge – sarà quella di alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e quello dei ricoveri al 20%, che per altro è la metà di quello che era previsto sino ad ora». Decisione che è stata presa di comune accordo con Raffaele Donini (Emilia Romagna) e Luigi Icardi (Piemonte).

In relazione all’approvazione della riforma della legge sanitaria della Lombardia, Letizia Moratti spiega che «non ci sono stati ritardi. La revisione della Legge 23, come previsto, ieri è stata illustrata. Non era prevista l’approvazione, ma solo l’illustrazione della legge, cosa che è stata fatta». E ha poi aggiunto: «È una legge importante ed è giusto e normale che ci siano gli approfondimenti necessari per arrivare a un testo che sia condiviso».