Tir sbanda e si ribalta sulla statale 121, traffico il tilt nel Palermitano

Incidente nel Palermitato, circolazione in tilt nella mattinata di oggi: un mezzo pesante si ribalta sulla statale 121, traffico temporaneamente deviato. Nessun ferito registrato.

Chiuso nella mattinata di oggi, martedì 20 luglio, un tratto della strada statale 121 “Catanese”. Il traffico è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Un mezzo pesante si è infatti è ribaltato all’altezza del km 228, nei pressi di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Un incidente, questo, che ha rallentato temporaneamente la circolazione ma che pare non abbia coinvolto feriti.

Tir si ribalta, bloccato il traffico in entrambe le direzioni

Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, questa mattina un mezzo pesante si è ribaltato lungo la strada statale 121 “Catanese”, all’altezza del km 228, nei pressi di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Il traffico è temporaneamente deviato agli svincoli di Villafrati e Mezzojuso, dato che il tir rimasto coinvolto nel sinistro ha bloccato completamente il passaggio degli autoveicoli in entrambi i sensi di marcia.

Pervenuta tempestivamente la segnalazione ai soccorsi, sul posto sono sopraggiunti sia le squadre Anas, che i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La gestione del traffico, la rimozione del mezzo in piena sicurezza hanno richiesto diverso tempo, con conseguente rallentamento del traffico locale. La operazioni di riapertura della strada, tuttavia, si sono svolte nel più breve tempo possibile. Sempre secondo quanto si apprende, nessun altro veicolo o automibilista è rimasto coinvolto nell’incidente, e non vi sarebbero feriti.