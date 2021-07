Soccorre lo scooterista coinvolto in un incidente, picchiato autista del 118

Interviene per soccorrere uno scooterista coinvolto in un incidente stradale: autista del 118 viene aggredito, picchiato e minacciato di morte. La Fials: “Misure più concrete in difesa del personale Seus”.



Gravissimo episodio di aggressione, quello avvenuto nella notte tra il 17 ed il 18 luglio scorsa ad Avola (provincia di Siracusa). A denunciare l’accaduto è stata una nota ufficiale della Fials, che ha condiviso la sua solidarietà e la massima vicinanza ai lavoratori – in modo particolare a un soccorritore del 118. Secondo quanto si apprende, infatti, l’autista dell’ambulanza, dopo essere intervenuto sul luogo di un incidente stradale per prestare soccorso a uno scooterista rimasto coinvolto, è stato aggredito da due persone presenti sul luogo del sinistro. Aggressione che l’ha poi costretto alle cure mediche del pronto soccorso.

“Aggredito con cinica violenza e minacciato di morte”

Pesante la condanna della Fials in merito a quanto accaduto qualche giorno fa, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel Siracusano. Secondo quanto offerto dalla ricostruzione del sindacato, “durante l’espletamento del servizio l’equipaggio dell’ambulanza, composto da due autisti-soccorritori, sarebbe intervenuto per prestare soccorso a seguito di un incidente stradale a uno scooterista. Sul posto erano presenti due persone che sarebbero state invitate diverse volte dai due operatori ad allontanarsi per consentire di trattare il giovane infortunato”.

“Per questo motivo uno dei due individui si sarebbe scagliato con cinica violenza contro il dipendente della Seus mentre l’altro ha minacciato di morte lo stesso soccorritore già picchiato. Il soccorritore aggredito, solo dopo aver portato a termine l’intervento, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola e rimesso alle cure dei sanitari. Per l’episodio è stata presentata denuncia”, spiega ancora la Fials.

Alla luce di quanto accaduto, la federazione esprime solidarietà ai lavoratori e al soccorritore, che “pur subendo così inaudita violenza, profanato nella propria dignità, ha saputo gestire un simile evento con tanta freddezza e lucidità, preoccupandosi unicamente di salvaguardare l’utente sofferente riverso sull’asfalto”. “Chiediamo l’adozione di misure più concrete in difesa del personale Seus in servizio a bordo delle ambulanze, e invitiamo l’azienda a mettere a disposizione l’ufficio legale per i dipendenti che dovessero incorrere in tali circostanze”, continua il sindacato.