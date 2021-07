Cina: positivi nello staff dell’aeroporto, caos e centinaia di voli cancellati

Gravi disagi al Nanjing Lukou International Airport di Nanchino per 17 casi di positività riscontrati. Gravi disagi per i passeggeri

Diciassette persone che lavorano nell’aeroporto di Nanchino in Cina, il Nanjing Lukou International Airport, sono risultate positive al test del Covid-19. Subito scattate le misure di sicurezza che hanno di fatto paralizzato la struttura e bloccato centinaia di voli. Oltre il 65% delle tratte sono state cancellate con enorme disagio per il traffico aereo e per i passeggeri.

L’agenzia Dpa riferisce di oltre 300 voli cancellati solo oggi dopo che ieri ne erano stati cancellati più di 100 e di uno screening di massa in quattro aree vicine allo scalo, mentre chiunque voglia lasciare la città – 9,3 milioni di abitanti – deve essere in possesso di un test per il coronavirus con risultato negativo.