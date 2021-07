Bassetti: «Non vaccinare under 40? Una stupidaggine»

«È una stupidaggine non vaccinare gli under 40» afferma l’infettivologo Matteo Bassetti, a favore anche del Green Pass obbligatorio.

Matteo Bassetti, infettivologo e Direttore del Policlinico San Martino di Genova, risponde a chi sostiene che gli under 40 non vadano vaccinati. «È una stupidaggine» tuona. «Perché davanti a una soluzione come quella del vaccino, rischiare l’infezione da Covid-19?». Nonostante sotto i quarant’anni il numero di ricoveri e decessi sia molto più basso rispetto alle più alte fasce di età, ciò non può essere considerato un buon motivo per non vaccinarsi. «Perché rischiare se possono evitarlo? – continua – Perché Salvini e Lollobrigida dicono questo? Dobbiamo vaccinare tutti per uscire da questa situazione».

A favore della revisione dei parametri

L’infettivologo Bassetti si dice a favore di una revisione dei parametri, ipotesi su cui il Governo sta lavorando. «Credo sia una buona idea. Sono indicatori che segnalano il reale incremento» afferma. E poi aggiunge: «Indice Rt e contagi sono inadeguati in questo momento». Ciò che, invece, il Direttore del San Martino di Genova eviterebbe è la comunicazione giornaliera sui contagi: «Noi facciamo report giornaliero di quante persone muoiono di polmonite da legionella? Di polmonite pneumococco? No».

Green Pass obbligatorio

Anche Matteo Bassetti promuove l’idea Green Pass obbligatorio. «A me sembra l’unico strumento possibile per rendere manifestazioni pubbliche più sicure e anche per convincere la gente. Bisogna rendere più sicuri i luoghi di aggregazione» conclude.