La epidemiologa Stefania Salmaso precisa che ancora non si può parlare di quarta ondata ma la situazione è preoccupante. In particolare, è spaventoso vedere l’incremento tra i più giovani, tra i 14 e i 24 anni. L’esperta sottolinea quanto questo sia causato da coloro che non sono vaccinati.

“Sicuramente i non vaccinati sono quelli che stanno sostenendo la circolazione” del coronavirus pandemico, e in Italia si assiste a “un incremento abbastanza spaventoso” dei casi “tra i 14 e i 24 anni di età“. L’epidemiologa Stefania Salmaso, intervenuta ad ‘Agorà Estate’ su Rai3, chiarisce il quadro. Al momento “non la chiamerei ancora quarta ondata”, è comunque “estremamente pericoloso” pretendere di “tornare a una normalità” piena e a “fare quello che facevamo prima”.

LEGGI ANCHE: Bassetti: «Non vaccinare under 40? Una stupidaggine»

Prima di parlare di una nuova ondata di Covid-19 “dobbiamo ancora capire come si mettono le cose, perché che aumenti il numero di casi è assolutamente atteso. Abbiamo detto mille volte che la vaccinazione non frena completamente la circolazione del virus, ma frena l’impatto negativo su ricoveri e decessi. Però i decessi ancora non si sono azzerati così tanto da poterci permettere di respirare tranquillamente. Quindi in qualche modo dobbiamo ancora tarare le nostre attenzioni personali – raccomanda – per cercare di ridurre l’impatto“.

LEGGI ANCHE: Sparatoria notturna in pub di Taranto, fermato 37enne: dieci feriti, uno è grave

Poi “è chiaro che ci sono ancora moltissimi soggetti cosiddetti vulnerabili, ma anche ultra 50enni”. In generale categorie “a maggior rischio di avere effetti importanti dall’infezione, che non sono vaccinati.” L’esperta Salmaso sottolinea la necessità di insistere sugli ultra 50enni. “Su quelli c’è bisogno di insistere” perchè sono coloro che possono avere effetti seri della malattia.