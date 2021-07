Migranti, non si fermano gli sbarchi a Lampedusa: hotspot al collasso

Migranti, non si fermano gli sbarchi a Lampedusa: solo nel mese di luglio 3000 persone sono approdate sull’isola. L’hotspot di contrada Imbriacola è al collasso, la Prefettura sta valutando i trasferimenti.

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, con approdi di migranti che continuano a pieno ritmo. Diversi gli sbarchi nelle ultime 24 ore, con l’hotspot dell’isola che è di nuovo al collasso. Dopo una settimana di tregua, dovuta alle condizioni avverse del mare, nelle scorse ore si sono registrati oltre 400 migranti approdati sulle coste siciliane. Nella giornata di ieri sono stati 10 gli approdi, mentre quattro sono quelli segnalati nella mattinata di oggi.

3000 migranti nel mese di luglio, hotspot al collasso

Sono stati registrati 10 approdi nella giornata di ieri, con 388 persone arrivate a Lampedusa in circa 24 ore. Nella notte, invece, sono arrivati altri 113 migranti, con altri tre sbarchi avvenuti questa mattina: in 12, tra cui 3 donne e 6 bambini, sono infatti riusciti a eludere i controlli, e a raggiungere con il barchino la terraferma. Intecettati, poi, altri 14 uomini, con l”ultimo approdo (sempre autonomo) che ha visto arrivare altre 13 persone – tra cui 2 minori non accompagnati.

Secondo quanto si apprende dalle fonti, nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono state condotte tutte le persone arrivate nelle scorse ore, sono presenti al momento 729 ospiti. Un numero che supera di gran lunga la reale capacità della struttura, con la Prefettura che sta al momento pianificando nuovi trasferimenti.

Nel frattempo, la procura di Agrigento ha disposto il fermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei confronti di un trentenne egiziano, ritenuto lo scafista del barcone che, trasportando a bordo 419 migranti, era approdato sull’isola di Lampedusa lo scorso 7 luglio. Stessa disposizione emessa anche nei confronti di un quarantaduenne tunisino, ritenuto responsabile dello sbarco di 48 immigrati avvenuto nel corso della stessa giornata. Si sottolinea che dal primo luglio, le forze dell’ordine hanno già provveduto con l’arresto di 47 immigrati, per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato. Proprio dal primo luglio, però, il nostro Paese ha registrato ben 83 sbarchi, per un totale di 2.899 migranti arrivati in Italia soltanto nel corso di questo ultimo mese.