Molesta ragazza e prova a caricarla in auto, lei gli sferra pugno e lo stende

Una ragazza ha steso con un pugno il suo aggressore, un uomo che l’ha inseguita e poi è riuscito ad afferrarla. Ecco cos’è accaduto

Una ragazza ha steso con un pugno un uomo che durante la notte le ha tagliato la strada in auto, è sceso dall’auto, l’ha strattonata e palpeggiata, tentando di farla salire sul veicolo di forza. È accaduto sulla pista ciclabile tra Punta e Marina di Ravenna. L’uomo non pensava di trovarsi di fronte un’esperta in arti marziali. Grazie a questa abilità, la ragazza, 20 anni, italo/inglese di Tredozio, si è salvata.

Dopo aver colpito lo sconosciuto, è fuggita e lo ha subito denunciato. In questo arco temporale, però, l’aggressore è riuscito a fuggire. Lo stanno cercando gli uomini della Polizia locale, che quando hanno ricevuto la richiesta di aiuto della vittima, hanno subito contattato il magistrato di turno, Cristina D’Aniello.

È accaduto nella notte di domenica, intorno alle 3. La ragazza era in bicicletta e stava percorrendo viale Cristoforo Colombo. A quell’ora non c’erano altre persone nell’area. Uno sconosciuto, con la sua auto, ha affiancato la ragazza, l’ha superata e le ha sbarrato la strada per non farla proseguire. Dall’auto è uscito il conducente, che la ragazza ha descritto in modo sommario, dicendo che aveva la carnagione olivastra. È riuscito a raggiungerla e l’ha presa provando a caricarla a bordo e mentre lo faceva le ha palpeggiato il seno.

La 20enne ha reagito, mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti in merito alle arti marziali e ha messo ko l’aggressore con un pugno al volto. Poi è risalita sulla bici ed è fuggita, correndo ad avvisare le forze dell’ordine.

Una volta giunta dalla polizia, ha provato a dare tutte le informazioni utili per far sì che l’uomo fosse identificato, info che ora presumibilmente saranno confrontate con le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza site lungo le principali strade dei lidi.