Covid in Lombardia, la nota Welfare della Regioni: 85% dei positivi non è vaccinato

Questo quanto si legge in una nota diffusa dalla Direzione generale Welfare della Regione. Dopo l’invito di ieri del Premier Mario Draghi a vaccinarsi a seguito delle nuove disposizioni del Green Pass, oggi la Regione Lombardia ha diffuso la nota con il dettaglio dei nuovi positivi al Covid-19.

In Lombardia “l’85% dei nuovi positivi al Covid non risulta vaccinato, mentre il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni”. Nel comunicato è stato inoltre precisato che: “Appare ormai consolidata in Lombardia la prevalenza della variante Delta (59%) rispetto alla variante Alpha (14%)”.