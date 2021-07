Manifestazioni contro il Green Pass, da Aosta a Ragusa: “Contro il passaporto schiavitù”

L’ondata di indignazione di chi è contro le nuove disposizioni del Governo, annunciate ieri dal Premier Mario Draghi, che regolamenta gli accessi a luoghi ed eventi tramite il Green Pass, sta già scendendo nelle piazze. Le prime manifestazione a Torino, duemila persone si sono riunite in Piazza Castello per il “No paura day”. Radunati in nome della “libertà” – “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire essere uomini liberi”, sono state le parole di uno degli organizzatori dell’evento, mentre la folla nel centro di Torino urlava “libertà”.

Dal 6 agosto sarà infatti necessario avere in tasca, o sullo smartphone il Green Pass per poter accedere a una lunga serie di attività, dai ristoranti a cinema e palestre.

Le manifestazioni

Manifestazioni simultanee in molte città italiane sono state convocate attraverso Facebook e alcuni canali Telegram da gruppi che si dichiarano contro “il passaporto schiavitù e l’obbligo vaccinale”. L’appuntamento è per domani alle 17:30. I promotori, che affermano di essere inseriti in una mobilitazione mondiale chiamata in contemporanea, la “World Wide Demonstration”, annunciano iniziative in una cinquantina di località, da Roma ad Aosta, da Ragusa a Trieste. Le manifestazioni in Italia sono dirette “contro il passaporto schiavitù (così viene definito il Green Pass – ndr), gli obblighi vaccinali, la truffa Covid, la dittatura”.