Draghi:«Senza vaccinazione si deve chiudere di nuovo tutto»

Il Presidente del Consiglio risponde alle parole di Matteo Salvini: «Un appello a non vaccinarsi è un appello a morire». Immediata la risposta del leader della Lega.

«Un appello a non vaccinarsi è un appello a morire. O a far morire»: lo ha detto Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, per rispondere alle parole di Matteo Salvini. E poi aggiunge: «Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo». Con queste parole, quindi, Draghi torna a ribadire l’importanza del vaccino e di proseguire con le vaccinazioni.

L’importanza della vaccinazione

Sì, perché grazie al vaccino e alle riaperture, anche l’economia del nostro Paese sta, piano piano, riprendendosi. «L’economia italiana va bene, si sta riprendendo» afferma Draghi. «Va meglio di altri Paesi» specifica. Ciò che spaventa, adesso, è la rapidità con cui si sta diffondendo la variante Delta. «Senza reagire subito, quello che vediamo in Spagna e in Francia potrebbe accadere anche in Italia». Ragion per cui rinnova l’invito a tutti gli italiani a vaccinarsi «e a farlo subito, per proteggere se stessi e le famiglie».

LEGGI ANCHE: Tokyo 2020, aumentano i controlli su atleti stranieri alle Olimpiadi

Salvini risponde

Immediata la replica di Matteo Salvini, leader della Lega, sul proprio profilo Twitter. «L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà» scrive. «Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no! Anche oggi in Italia, come nei giorni passati, il numero di ricoverati in T.I. è sotto controllo. 158 (col 98% dei letti vuoti) a fronte dei 385 di un mese fa. Bene avanti cosi. Gli italiani, come sempre, si stanno dimostrando un grande popolo, e per loro come per me il principio guida è uno: la Libertà» conclude.