Previsioni Meteo OGGI venerdì 23 | coperto al nord

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 23 luglio. Al nord cieli coperto con rovesci sparsi. Al centro cieli sereni con scarse nubi. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 23 luglio

Nord:

Al mattino ancora addensamenti compatti al nord-ovest, aree alpinee prealpine ed aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi sulle aree montuose ed in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo in generale sereno o poco nuvo0loso con sviluppo di nubi cumuliformi, accompagnate da rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali, a ridosso dell’area appenninica.

Sud e Sicilia:

Bel tempo, con sviluppo di nubi cumuliformi, accompagnate da rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali, a ridosso dell’area appenninica peninsulare.

Temperature:

Minime in aumento sulla Sardegna, aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Liguria ed aree appenniniche peninsulari, in diminuzione su triveneto, aree alpine ed aree costiere campane, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al nord, regioni ioniche e Sardegna centroccidentale, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali, con locali rinforzi lungo le aree montuose durante le ore centrali.

Mari:

Da mosso a molto mosso lo ionio; da poco mosso a mosso l’adriatico centromeridionale; poco mossi i restanti mari.