81enne lascia la compagna eccessivamente gelosa e lei lo accoltella

Un uomo di 81 anni aveva ritrovato l’amore con una donna di 78. Lei, però, era esageratamente gelosa e l’uomo l’aveva mollata. Ma lei lo ha accoltellato

Un uomo di 81 anni aveva ritrovato l’amore con una 78enne. Ma lei era una persona eccessivamente gelosa, al punto che non gli consentiva di uscire neppure per una partita a carte con gli amici. Secondo la donna, l’anziano doveva stare sempre con lei. Così, l’81enne, esasperato, aveva deciso di lasciarla. La donna non ha accettato questa scelta e così gli ha dato appuntamento in via Alessandro Piola Caselli, a Ostia. Lì gli ha dato una coltellata al braccio.

Quando uscivano, la donna gli faceva molte scenate di gelosia. Soprattutto se capitava che ci fosse un’altra donna più giovane, lei lo accusava di guardarla. Inutili le rassicurazioni dell’uomo:«Ma chi vuoi che mi prenda alla mia età, voglio bene solo a te», le diceva. La donna gli controllava persino il cellulare e lui si lamentava:«Guardi WhatsApp, ma nemmeno lo so usare». Gli controllava addirittura scontrini e ricevute. «Pensi che abbia una relazione con il panettiere sotto casa?»le diceva lui prendendola in giro per sdrammatizzare, ma lei la prendeva male. «Sei andato al bar con un’altra, qui c’è una consumazione per due persone». Per tutte queste ragioni, l’uomo l’aveva lasciata.

La donna però non aveva accettato la fine della relazione e continuava a tormentarlo, ma lui non le rispondeva. Poi, ieri mattina, l’uomo ha ceduto alle pressioni e l’ha incontrata. Si sono visti sotto casa di lui.

Leggi anche:—>Resiste per una settimana a un orso che ogni notte tornava ad attaccarlo

Lei ha continuato a insistere per tornare con lui, e quando l’uomo si è rifiutato, la 78enne ha estratto un coltello dalla borsetta sferrandogli un colpo al braccio, e causandogli una ferita di 2 centimetri. L’anziana ha provato a scappare, ma i poliziotti l’hanno fermata. Il pensionato, soccorso dall’ambulanza, è stato medicato in pronto soccorso, all’ospedale Grassi.