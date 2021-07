Fraintende il segnale e si butta dal bunjee jumping: ma non era legata e muore

Yecenia Morales, ragazza colombiana di 25 anni, ha frainteso il segnale e si è gettata nel vuoto senza imbracatura, perdendo la vita

Yecenia Morales, 25enne colombiana di Medellìn, è morta domenica scorsa per un incidente al bunjee jumping. La ragazza era lì col fidanzato e dovevano lanciarsi assieme, ma lei ha frainteso il segnale ed è precipitata nel vuoto. La ragazza era stata imbracata ma le corde non ancora legate alle funi e quindi il suo lancio è finito in tragedia.

In realtà gli organizzatori avevano lanciato il segnale per il suo fidanzato, ma lei credeva che si stessero rivolgendo a lei. La ragazza è così precipitata sotto gli occhi sconvolti e impotenti del fidanzato e di tutti i presenti. È accaduto ad Amaga, in Colombia.

Leggi anche:—>Covid, Matteo Salvini ha fatto il vaccino a Milano:«Ma non è una risposta all’appello di Draghi»

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per la ragazza non c’era più niente da fare. Dagli accertamenti eseguiti sul corpo della 25enne dopo il suo decesso, si è appurato che la ragazza è morta molto prima di cadere a terra e impattare il suolo, perché avrebbe avuto un infarto durante il volo. Un grande dolore, quella che doveva essere una bella esperienza si è purtroppo trasformata in una terribile tragedia.